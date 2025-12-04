Rukometašice Srbije odigrale nerešeno protiv Farskih Ostrva na SP

Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigrala je danas u Dortmundu nerešeno 31:31 (16:14) protiv Farskih Ostrva, u utakmici drugog kola druge faze Svetskog prvenstva.

Srbija je golom Jovane Skrobić povela 31:30 minut pre kraja, a zatim je na drugoj strani golman Jovana Risović odbranila šut, pa je srpski tim imao napad.

Reprezentativka Srbije Jovana Jovović je odugovlačila u napadu zbog čega su joj sudije oduzele loptu. Jovović je ometala izvođenje lopte, zbog čega je dobila crveni karton i dosuđen je sedmerac za Farska Ostrva, koji je iskoristila Jana Mitun i postavila konačan rezultat.

U ekipi Srbije po osam golova postigle su Skrobić i Katarina Krpež-Šlezak, šest golova imala je Dragana Cvijić, a Anđela Janjušević dodala je četiri gola.

U selekciji Farskih Ostrva najefikasnija je bila Mitun sa 10 golova, Pernile Brandenborg postigla je šest golova, Suna Hansen pet, a Marija Nolsoj četiri gola.

Na tabeli Grupe 2 Srbija je druga na tabeli sa pet bodova i ima bod manje od prvoplasirane Nemačke. Crna Gora ima četiri boda i utakmicu manje, dok Farska Ostrva zauzimaju četvrto mesto sa tri boda.

U sledećem kolu Srbija će 6. decembra igrati protiv Crne Gore, a Farska Ostrva protiv Islanda.

Po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se u četvrtfinale.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com