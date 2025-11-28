Rukometašice Srbije pobedile Island i plasirale se u drugu fazu SP

Srpsku ekipu predvodile su Katarina Krpež-Šlezak i Jovana Skrobić sa po sedam golova i Dragana Cvijić sa šest pogodaka, kao i golman Jovana Risović, koja je dobrim odbranama u završnici sačuvala pobedu.
U ekipi Islanda po pet golova postigle su Sandra Erlingsdotir i Elin Torkelsdotir, a četiri je dodala Tori Agseirsdotir.
Srbija ima dve pobede i četiri boda, koliko i Nemačka i obe ekipe plasirale su se u drugu fazu.
Island i Urugvaj su za sada bez bodova.
U utakmici trećeg kola u nedelju, Srbija i Nemačka će igrati za prvo mesto u grupi.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com