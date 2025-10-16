Rukometašice Srbije pobedile Litvaniju na početku kvalifikacija za EP

Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu Litvaniju 42:33 (18:16), u utakmici prvog kola Grupe 5 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Srpsku reprezentaciju predvodila je Katarina Krpež-Šlezak sa 11 golova, Sanja Radosavljević postigla je šest, a Aleksandra Vukajlović i Sara Garović po četri gola.

U litvanskom timu najefikasnija je bila Aušra Arciševskaja sa devet golova. Po šest pogodaka dodale su Gabija Pilikauskajte i Rita Rakauskiene.

Srbija je na početku vodila 12:8 i predvođena Sanjom Radosavljević, Vladanom Mitrović i Sarom Garović, a na poluvremenu je vodila 24:17.

U drugom poluvremenu srpski tim je držao osetnu prednost, a selektor Hose Ignasio Prades pružio je priliku su svim igračicama u ekipi.

Najefikasnija igračica Katarina Krpež-Šlezak bila je kapiten u večerašnjoj utakmici.

„Ovo nam je bila prva zvanična utakmica, igrale smo u Beogradu, tako da se sve lepo namestilo. Treba nam malo vremena za španski sistem, ali dobro je da igramo lakše utakmice i sa se spremimo za Prvenstvo“, rekla je Krpež-Šlezak za sajt Saveza.

Reprezentativka Srbije Jovana Jovović rekla je da je zadovoljna i da je ekipa odigrala onoliko koliko je bilo potrebno za pobedu.

„Na početku utakmice to nije izgledalo kako smo želele, ali brzo smo uhvatile ritam i konsolidovale igru. Ovo je bila naša prva zvanična utakmica i mislim da možemo da budemo zadovoljni, pre svega pobedom“, navela je ona.

Srbija će u drugom kolu u nedelju igrati protiv Ukrajine u Slovačkoj.

(Beta)

