Rukometašice Srbije poražene od Nemačke na SP

Rukometašice Srbije poražene su večeras u Štutgartu od Nemačke 20:31 (10:17), u trećem kolu Grupe C Svetskog prvenstva.

Najefikasnije kod Srbije bile su Dragana Cvijić sa pet i Aleksandra Vukajlović sa četiri pogotka.

Nemačku je do pobede predvodila Antje Dol sa osam pogodaka.

Srbija je prvu fazu takmičenje završila na drugom mestu u grupi sa dve pobede i jednim porazom i u narednu rundu prenosi dva boda. Nemačka je prva u grupi sa sve tri pobede.

U narednoj fazi, Srbija se ukršta sa ekipama iz Grupe D iz koje su plasman dalje obezbedile Španija, Crna Gora i Farska ostrva.

(Beta)

