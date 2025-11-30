Rukometašice Srbije poražene od Nemačke na SP

Najefikasnije kod Srbije bile su Dragana Cvijić sa pet i Aleksandra Vukajlović sa četiri pogotka.
Nemačku je do pobede predvodila Antje Dol sa osam pogodaka.
Srbija je prvu fazu takmičenje završila na drugom mestu u grupi sa dve pobede i jednim porazom i u narednu rundu prenosi dva boda. Nemačka je prva u grupi sa sve tri pobede.
U narednoj fazi, Srbija se ukršta sa ekipama iz Grupe D iz koje su plasman dalje obezbedile Španija, Crna Gora i Farska ostrva.
(Beta)
