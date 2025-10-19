Rukometašice Srbije ubedljive protiv Ukrajine u kvalifikacijama za EP

Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je večeras u slovačkim Mihalovcima selekciju Ukrajine sa 34:23 (17:12), u utakmici drugog kola Grupe 5 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026.

Po četiri gola u pobedi selekcije Srbije postigle su Katarina Krpež-Šlezak, Jovana Skrobić, Aleksandra Vukajlović i Sara Garović.

U selekciji Ukrajine bolje od ostalih su bile Karina Kolodijuk i Dijana Dmitrišin sa po četiri pogotka.

Ranije danas u ovoj grupi Švedska je na gostovanju savladala Litvaniju sa 41:20 (21:7).

U Grupi 5 posle dva odigrana kola maksimalan učinak imaju selekcije Švedske i Srbije, dok su Ukrajina i Litvanija bez bodova.

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo se nastavljaju u martu naredne godine, kada Srbiju očekuje dvomeč sa Švedskom.

Evropsko prvenstvo za rukometašice igra se od 3. do 20. decembra naredne godine u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.

(Beta)

