Rukometašice Srbije: Želimo još jednu pobedu i plasman na SP

BEOGRAD – Rukometašice Srbije Dragana Cvijić, Jovana Stoiljković i Jovana Risović, pred drugi duel sa Slovačkom u baražu za Svetsko prvenstvo, očekuju još bolje izdanje i pobedu za plasman na takmičenje.

Ženskoj rukometnoj reprezentaciji Srbije nedostaje još jedan korak da se nađu na smotri najboljih reprezentacija sveta u Španiji od 1. do 19. decembra ove godine, a sedam golova prednosti iz prvog susreta sa Slovačkom daje razlog za optimizam pred drugi meč, koji se igra sutra od 18 sati u SC Voždovac na Banjici.

Rukometašica Dragana Cvijić očekuje potvrdu kvaliteta.

„Spremamo se kao da je prva utakmica, kao da nismo tamo dobile sedam razlike. Mislim da je to pravi put i pravi način. Pogotovo danas u rukometu može svako svakog da pobedi. Treba da odigramo bolji meč, druga je utakmica i više smo na okupu. Verujem da ćemo prikazati mnogo kvalitetniju igru nego u Slovačkoj u prvom poluvremenu. Drago mi je što igramo u Beogradu, na Banjici, posle dužeg vremena. Sad smo osetile kako igraju, kako napadaju, mi imamo novi sistem, trebalo je vremena da se navikne i uigra, da pomognemo novom selektoru i on nama. Ide sve pravim tokom, treba da bude bolje nego u prvom susretu i verujem da hoće“, rekla je Cvijić za sajt RS S.

Kako kaže, prisutna je dobra atmosfera i velika motivisanost da se nađu u Španiji.

„Posle neuspeha na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre, svi želimo sa pobedom da završimo ovu sezonu i da počnemo novu sa pobedama. Bilo je teško vratiti se posle marta meseca i početi sve iz početka, nadam se da ćemo sve da prebolimo sa Svetskim prvenstvom i da probamo u Španiji da napravimo nešto lepo“.

Jovana Stoiljković veruje da će se uz dobru energiju svi ciljevi ostvariti.

„Trebalo nam je malo vremena da se uklopimo sa novim selektorom i novim radom, ovih par dana posle prvog meča sa Slovačkom daje nam mogućnost da napredujemo, da se uigramo još bolje i budemo još spremnije za novu utakmicu. Značiće nam uloga domaćina, mislim da ćemo biti još bolje nego u Slovačkoj. Sada će nam biti lakše jer ćemo moći da se prilagodimo igri protivnika, kao i taktici koju priprema selektor. Svaka promena donosi sa sobom novu energiju, to se desilo i sa nama. Mi smo stvarno željni rada i trudimo se da ispunimo sve zadatke koje trener postavi pred nas“, rekla je Stoiljković.

Golman reprezentacije Jovana Risović spremna je za nove izazove pred borbene Slovakinje.

„Pre svega, srećne smo što smo ostvarile pobedu i napravile veliki iskorak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo. Nismo zadovoljni igrom u potpunosti i nadam se da ćemo popraviti to već sutra u revanšu. Ali mislim da je sve to normalno jer došao je novi trener i nametnuo novi sistem koji devojke treba da prihvate i za to treba vremena. Očekujem da ćemo sutra prikazati bolju igru i u budućnosti kroz neka nova okupljanja mislim da će se odraziti taj novi način rada. Možda nam je malo lakše jer nemamo taj rezultatski pristisak, ali svakako treba da pokažemo dobru igru i borbenost. Iako nismo uspeli da prihvatimo sve elemente novog sistema, trudimo se da borbenošću i zalaganjem to nadomestimo. Uz dobar pristup nadam se da ćemo sa još jednom pobedom otići u Španiju“, kaže Risović.

Da selekcija Slovačke nije lak protivnik imale su prilike da se uvere u prvom susretu.

„Videli smo da nikako ne odustaju, od prvog minuta su ušle veoma čvrsto u utakmicu, imale su tu neku energiju, ali to je i bilo za očekivati. Nismo očekivale lak meč, to su i ispunile, verujem da ni sutra neće odustati. Mislim da je kvalitet na našoj strani, ali to treba da dokažemo i opravdamo i u ovoj drugoj utakmici“, rekla je ona.

Saradnja sa Urošem Bregarom i Brankom Jovanović se posle kluba nastavila i u reprezentaciji.

„Pošto imam već prilike da sarađujem sa selektorom Urošem Bregarom i Brankom Jovanović u klubu, pitale su me devojke za način na koji sve funkcioniše. Ja sam generalno zadovoljna selektorom i njegovim načinom rada i sistemom, naravno i sa Brankom jer nam je veoma posvećena i imamo dobru komunikaciju i van terena što je veoma bitno. Deo reprezentacije će biti sledeće godine u Krimu na okupu i mislim da će biti mnogo lakše za prilagođavanje i način rada i u reprezentaciji“, rekla je Risović.

(Tanjug)

