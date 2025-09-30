Rukometni savez: Andrea Lekić generalni menadžer svih ženskih selekcija Srbije

Nekadašnji kapiten ženske rukometne reprezentacije Srbije Andrea Lekić imenovana je za generalnog menadžera svih ženskih selekcija Srbije.

Lekić je ovog leta završila uspešnu karijeru, a poziv koji je prihvatila je prirodan nastavak karijere žene koja je dve decenije simbol borbe, kvaliteta i liderstva, navodi se u današnjem saopštenju Rukometnog saveza.

„Počinje jedna nova priča u mojoj karijeri i veoma sam srećna što će biti u srpskom rukometu. Svesna sam težine i odgovornosti posla, ali sprem­na da od prvog dana radim potpuno posvećeno. Ciljevi su, kao i kad sam bila na terenu, uvek visoki“, rekla je Lekić.

Ona je navela da prvenstveno mi­sli na prosperitet rukometa, širenje baze, rad sa mlađim selekcijama i da ima planove i viziju kako bi to trebalo da izgleda.

„Mislim da imamo kvalitetne i dobre mlađe selekcije, uz dobar rad koji je već vidljiv, želim da ta dečica izrastu u dobre i kvalitetne igračice. To treba da nam je svima zajednički cilj. Srećna sam što ću u svojoj zemlji graditi rukometnu budućnost i verujem da ćemo uz tim stručnih i pravih ljudi ići korak po korak do ostvarenja cijja“, rekla je Lekić.

Lekić je tokom karijere smatrana za jednog od najboljih srednjih bekova na svetu, a 2013. godine Međunarodna rukometna federacija dodelila joj je priznanje najbolje rukometašice sveta. Sa reprezentacijom Srbije osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2013. godine u Beogradu.

Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević rekao je da je dolazak Andree Lekić na mesto generalnog menadžera „nešto najbolje što je moglo da se desi srpskom rikometu“.

„Njen povratak protiv Slovenije bio je ključan za budućnost ženskog rukometa, potom je odlučila da završi karijeru i ovo je samo početak jedne nove priče. Andrea otvara novu dimenziju ženskog rukometa u Srbiji, njeno znanje, iskustvo, kvalitet i autoritet su garancija da će se naš sport podići na viši nivo. Bila je najbolja igračica planete, a siguran sam da će biti podjednako uspešna i na novoj funkciji“, ocenio je on.

Milivojević je rekao da funkcija generalnog menadžera podrazumeva brigu o kompletnom reprezentativnom ženskom rukometu.

(Beta)

