Rukometni savez: Svetska federacija usvojila žalbu i priznala da je Srbija oštećena na SP

Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević saopštio je danas da je Svetska rukometna federacija usvojila žalbu i priznala da je ženska reprezentacija Srbije oštećena u utakmici protiv Farskih Ostrva na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj.

„Tražili smo hitno zasedanje Komisije za suđenje, jer pasivna igra koja je svirana Jovani Jovović nije po pravilima rukometne igre i da smo oštećeni. Danas smo odmah dobili odgovor da je Komisija zasedala i donela zvaničan stav da je Srbija oštećena i da su naši navodi ispravni“, naveo je Milivojević u saopštenju.

Rukovodstvo Rukometnog saveza Srbije uputilo je u četvrtak protesnu notu Svetskoj rukometnoj federaciji i Komisiji za suđenje, nakon što je ekspertizom utvrđeno da je ženska reprezentacija Srbije oštećena u utakmici protiv Farskih Ostrva.

Srbija je u četvrtak u Dortmundu odigrala nerešeno 31:31 protiv Farskih Ostrva.

Srpski tim je golom Jovane Skrobić poveo 31:30 minut pre kraja, a zatim je na drugoj strani golman Jovana Risović odbranila sedmerac, pa je Srbija imala napad.

Reprezentativka Srbije Jovana Jovović je imala loptu, ali su sudije smatrale da je napad pasivan, pa je Srbiji oduzeta lopta. Jovović je posle toga bila blizu protivničkog golmana, što su sudije okarakterisale kao ometanje izvođenja lopte, zbog čega je dobila crveni karton i dosuđen je sedmerac za Farska Ostrva. Sedmerac je iskoristila Jana Mitun i postavila konačan rezultat.

Ekspertizom suđenja utvrđeno je da je Srbija drastično oštećena u poslednjem napadu i da su sudije iz Argentine uticale na krajnji ishod.

„Načinjena nam je velika nepravda. Verujem da će devojke protiv Crne Gore odigrati dobru utakmicu i obezbediti zaslužen plasman u četvrtfinale. Apelujemo da suđenje do kraja Svetskog prvenstva bude regularno i ispravno, da sudije ne smeju da utiču na krajnji rezultat, jer se radi o zavšrnici i borbama za plasman“, naveo je Milivojević.

Rukometašice Srbije igraju u subotu od 15.30 protiv Crne Gore, u trećem kolu druge faze takmičenja na Svetskom prvenstvu i potreban joj je bod za plasman u četvrtfinale.

(Beta)

