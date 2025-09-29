Rumenige nazvao čelnike Njukasla idiotima zbog transfera Voltemadea

Član Nadzornog odbora Bajerna iz Minhena Karl-Hajnc Rumenige nazvao je čelnike Njukasla idiotima nakon što su pristali da plate 85 miliona evra za dovođenje Nika Voltemadea iz Štutgarta.

Bajern je ovog leta u više navrata pokušao da dovede Voltemadea i poslao je nekoliko ponuda, poslednju od oko 60 miliona evra, ali je Štutgart odbio da proda svog fudbalera za manje od 75 miliona.

Kada se činilo da će 23-godišnji fudbaler ostati u Nemačkoj, Njukasl je pristao da plati 85 miliona evra i bonuse.

„Mogu samo da čestitam Štutgartu što je našao, da tako kažem, idiota koji bi platio toliko novca, pošto mi to sigurno ne bismo uradili. Rekao sam: ‘Došli smo do toga da to više nije prihvatljivo. Ne bi trebalo da ispunjavamo sve njihove zahteve’ „, rekao je Rumenige nemačkim medijima, preneo je sajt Gol.

On je dodao da je taj transfer pokazao koliko je Premijer liga finansijski odmakla, ostavljajući bundesligaške klubove nemoćnim da pariraju njihovoj potrošačkoj moći.

Legenda nemačkog fudbala je okrivila igrače i njihove agente za uvođenje promene u dinamici transfera.

„Igrači i njihovi agenti moraju da budu oprezni da ne upadnu u sopstvenu zamku. Novac mora odnekud da dođe, a to dolazi od proširenja takmičenja ili osnivanja novih“, rekao je Rumenige.

Bajern je ovog leta ponudio 100 miliona evra za napadača Bajera Florijana Virca, ali je klub iz Leverkuzena odbio tu ponudu i prihvatio 125 miliona evra od Liverpula, što je rekordan transfer britanskog fudbala.

Rumenige je rekao da ti transferi pokazuju da klubovi u vlasništvu milijardera ili država iskrivljuju tržište i naveo da fudbal ne sme biti jedina industrija u svetu koja gubi novac.

On je rekao da je zabrinut za Bundesligu i da bi klubovi i grači trebalo da razgovaraju pre nego što bude kasno.

„Trebalo bi da sednemo za sto i onda ozbiljno razgovaramo o tome šta možemo da uradimo zajedno. Nije kao da će neko odmah otrčati do Evropskog suda pravde u Luksemburgu posle sastanka i tužiti“, naveo je Rumenige.

(Beta)

