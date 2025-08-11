Rune, Ože-Alijasim i Tijafo u osmini finala mastersa u Sinsinatiju

Danski teniser Holger Rune plasirao se večeras u osminu finala mastersa u Sinsinatiju, pošto je pobedio 33. igrača sveta Amerikanca Aleksa Mikelsena posle dva seta, 7:6, 6:3.

Deveti teniser sveta pobedio je posle sat i 35 minuta.

Teniseri su u prvom setu napravili po jedan brejk i odigran je taj-brejk, koji je Rune dobio 7:4.

Rune je u drugom gemu drugog seta oduzeo servis Mikelsenu, prednost brejka je sačuvao do kraja i posle treće meč lopte plasirao se u osminu finala.

Njegov protivnik biće Amerikanac Frensis Tijafo, koji je pobedio Francuza Uga Embera 6:4, 6:4.

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se u osminu finala, pošto mu je Francuz Artur Rinderkneš predao meč u drugom setu.

Uoči prekida, Ože-Alijasim je vodio 7:6, 4:2.

On će igrati protiv pobednika meča Grka Stefanosa Cicipasa i Francuza Benžamena Bonzija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com