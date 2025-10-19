Rune pokidao Ahilovu tetivu, čeka ga duga pauza

Danski teniser Holger Rune rekao je danas da će biti podvrgnut operaciji pošto je pokidao Ahilovu tetivu i da ga čeka duga pauza.

Rune je pokidao Ahilovu tetivu u subotu tokom polufinalnog meča na turniru u Stokholmu protiv Francuza Uga Embera. On je morao da preda meč u drugom setu pri rezultatu 2:2 i uz pomoć fizioterapeuta je napustio teren.

„Proći će neko vreme pre nego što ponovo budem mogao da izađem na teren. Teško je. Uživao sam na terenu u Stokholmu i nepodnošljivo je pomisliti da neću osetiti tu energiju neko vreme“, naveo je Rune na Instagramu.

„Ahilova tetiva je pukla i već sledeće nedelje ću morati na operaciju, a posle toga na rehabilitaciju. Hvala na podršci koju dobijam sada i uvek. Bez vas ništa ne bi bilo isto. Vidimo se što pre“, naveo je 22-godišnji Rune.

Očekuje se da će odsustvovati od devet do 12 meseci.

On je ove sezone ostvario 36 pobeda i pretrpeo 22 poraza, navodi se na sajtu ATP.

Najbolji rezultat ove sezone ostvario je u Barseloni, gde je u meču za titulu pobedio Španca Karlosa Alkarasa.

