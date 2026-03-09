Ruska himna intonirana na Paraolimpijskim igrama, Vorončihina osvojila zlato u superveleslalomu

Ruska himna intonirana je danas prvi put posle 12 godina na Paraolimpijskim igrama, pošto je paraskijašica Varvara Vorončihina osvojila zlatnu medalju u superveleslalomu na takmičenju u Milanu i Kortini.

Vorončihina je pobedila u superveleslalomu, dva dana nakon što je osvojila bronzu u spustu.

Ruska zastava podignuta je visoko iznad podijuma tokom ceremonije, kada je intonirana i himna, koju je 23-godišnja Vorončihina pevala osmehujući se. Ona je na kratko obrisala suze, a zatim je mahala publici koja joj je aplaudirala.

Na Paraolimpijskim igrama u Milanu i Kortini ruski sportisti se takmiče pod sopstvenom zastavom, nakon što su se godinama takmičili kao neutralni, zbog kazni zbog kršenja doping pravila i rata u Ukrajini.

„Ovo je zaista posebno za mene, mogu da vidim svoju zastavu na vrhu podijuma. Možda sada još ne mogu da verujem i ne shvatam šta se dogodilo. Možda ću videti moju zlatnu medalju i poverovaću… Ovo je toliko posebno za mene. Neverovatno je. Imam veliku podršku porodice i prijatelja i svih ljudi u Rusiji“, rekla je Vorončikina.

Rusija je u Milano i Kortinu došla sa šestoro paraolimpijaca. Međunarodni paraolimpijski komitet dao im je specijalne pozivnice, što je naljutilo Ukrajinu i još nekoliko zemalja koje su bojkotovale ceremoniju otvaranja u petak u Veroni.

(Beta)

