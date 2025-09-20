Ruska klizačica Petrosjan se plasirala na Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini

Ruska klizačica Adelija Petrosjan plasirala se na Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini u februaru, pošto je danas pobedila na kvalifikacionom turniru u Pekingu.

Petrosjan je učestvovala u pojedinačnoj konkurenciji kao neutralni sportista i bez državnih simbola, a pobedila je rezultatom 209,63 poena. Ona je u kratkom programu klizala uz muziku Majkla Džeksona, a u slobodnom programu uz argentinski tango.

Ove nedelje su ruski takmičari u umetničkom klizanju prvi put učestvovali u međunarodnim takmičenjima još od Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine.

Predsednik Međunarodne klizačke unije Kim Dže Jul rekao je da je ta organizacija dozvolila ruskim sportistima da se takmiče kao neutralni na osnovu pristupa Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) sa Igara u Parizu prošlog leta o ograničenom broju ruskih i beloruskih učesnika kao neutralnih.

„Osećamo se zaista prijatno zbog procedura i koraka koje smo preduzeli. Što se tiče prijema, nisam razgovarao sa sportistima, ali gledajući navijače, oni jednostavno vole da gledaju dobro klizanje, bez obzira odakle klizači dolaze“, naveo je on za Asošiejted pres.

Sa kvalifikacionog turnira u Pekingu, pet najboljih je izborilo plasman na Zimske olimpijske igre u februaru, drugo mesto osvojila je Anastasija Gubanova iz Gruzije sa 206,23 boda, a treća je bila Belgijanka Luna Hendriks sa 204,96 bodova.

Još jedan ruski predstavik će se ovog vikenda boriti za plasman u Milano i Kortinu, Petr Gumenik.

Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini.

(Beta)

