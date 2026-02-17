Ruskinja nosila natpis s imenom Ukrajine na otvaranju Zimskih olimpijskih igara

Ruskinja Anastasija Kučerova, koja živi u Milanu, izrazila je svoje protivljenje ruskom ratu protiv Ukrajine veoma simboličnim, mada anonimnim činom - nošenjem natpisa sa imenom Ukrajine tokom ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini.

Kučerova je nosila dugačak srebrni kaput sa kapuljačom i oči su joj bile prekrivene tamnim naočarima, kao i svim ostalim nosiocima transparenata sa imenima 92 zemlje koje se takmiče na Igrama. Natpis Ukrajina je bio osvetljen kako bi ga publika mogla pročitati.

U početku je trebalo da dodela natpisa sa imenima zemalja bude nasumična, ali je kasnije koreograf pitao volontere da li imaju neke posebne želje i Kučerova je izabrala Ukrajinu.

Kučerova, arhitekta koja živi u Milanu 14 godina, bila je neprepoznatljiva, a njena nacionalnost nije objavljena javnosti kada je povela pet ukrajinskih sportista koji se takmiče u Milanu na stadion San Siro uz gromoglasne ovacije.

Za taj čin su prvo saznali njeni pratioci na Instagramu, njih 879, a potom je govorila i za agenciju AP.

„Kada hodate ispred ovih ljudi, shvatite da imaju svako ljudsko pravo da osećaju mržnju prema bilo kom Rusu. Ipak, mislim da je važno učiniti i neku malu sitnicu kako bi im se pokazalo da možda ne misle svi ljudi na isti način“, rekla je Kučerova za AP.

Za Kučerevu, priča o njenom malom činu otpora na drugu godišnjicu trovanja disidenta Alekseja Navaljnog je način da podseti svet da rat traje, čak i dok život na nekom drugom mestu teče.

„Ukrajinci nemaju nikakvu mogućnost da izbegnu ove misli ili da ignorišu postojanje rata. Dakle, to je njihova realnost. Oni se i dalje vole, venčavaju se ili bave sportom, dolaze na Olimpijske igre. Ali, sve se to dešava nasuprot razarajućoj pozadini“, rekla je ona.

Bez ikakve reči da je Kučerova Ruskinja, sportisti su odmah prepoznali njeno poreklo i obratili joj se na ruskom. To je za Kučerevu bio znak „neke duboke veze“ između Rusa i Ukrajinaca „koja bi očigledno mogla da opstane ne nije bilo rata“.

Zastavu Ukrajine na ceremoniji otvaranja Igara u Milanu nosila je takmičarka u brzom klizanju na kratkim stazama Jelizaveta Sidorko, a među sportistima je bio i umetnički klizač Kirilo Marsak. Očevi i Sidorko i Marsaka se bore na frontu u ratu koji se bliži četvrtoj godišnjici.

„Bukvalno ne postoji reč koju možete reći kojom možete poništiti štetu koju su ovi ljudi već pretrpeli i ne postoji reč koja može biti i blizu oproštaja“, rekla je Kučerova.

Kako je rekla, neposredno pre nego što je ušla na stadion, okrenula se i nije znala šta da im kaže, pa im je samo poručila da će dobiti ovacije celog stadiona. „Ukrajinci su delovali skeptično“, rekla je.

Kada se začulo ime Ukrajine, Kučerova je rekla da je osećala kao da ceo stadion „priznaje njihovu nezavisnost, njihovu volju za slobodom, njihovu hrabrost da stignu do Olimpijskih igara“.

Plakala je, navela je.

Kučerova nije posetila Rusiju od 2018. godine, ali razume da preuzima rizik prkoseći režimu.

„Moram da budem zabrinuta zbog ovoga i trebalo bi da budem uplašena zbog ovoga. Ne mogu da garantujem da moje izražavanje neće nauditi ljudima koje poznajem. Ali, ako ja, koja živim u demokratskoj zemlji i uživam u svim slobodama, uplašena, to znači da je režim pobedio“, kazala je Kučerova.

Kučerova je na ceremoniji otvaranja Igara nosila i ime Danske, koja je takođe dobila ovacije zbog otpora te nacije pretnjama Sjedinjenih Američkih Dražava da preuzme Grenland, samoupravnu dansku teritoriju.

„Da, to je bila slučajnost, ali sam razmišljala o tome“, rekla je Kučerova.

(Beta)

