Rvač Komarov se nada medalji na Olimpijadi u Los Anđelesu

Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom kategoriji do 87 kilograma Aleksandar Komarov izrazio je danas, na prijemu kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića nakon osvajanja zlata na Svetskom prvenstvu održanom u Zagrebu, nadu da će i na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine doći do medalje.

Vučić je, na prijemu u zgradi Predsedništva, kazao da se nada da će Komarov na Olimpijskim igrama osvojiti zlatnu medalju.

Kako je naveo, Komarov je Srbin ruskog porekla, koji je srpsko državljanstvo dobio 2024. godine i zahvalio mu se na svemu što je učinio za Srbiju u kratkom vremenskom periodu.

Dodao je da je Komarov bio šampion u sve četiri kategorije – pionirskoj, kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj, kao i da do sada niko nije uspeo da osvoji sve te medalje.

„Posle evropskog, doneo nam i svetsko zlato iz Zagreba. Mi u Srbiji smo posebno ponosni zbog ona tri prsta koja je pokazao, zbog kojih se svi nešto nerviraju“, kazao je Vučić.

Komarov se zahvalio predsedniku na današnjem prijemu, kao i trenerima i Rvačkom savezu, navodeći da su dobar tim.

„Ja želim da nastavim da treniram, da se posvetim radu i treninzima i da osvojim medalju u Los Anđelesu. Prošle godine sam postao prvak Evrope, ove godine prvak sveta i zahvalan sam Srbiji što mi je pružila uslove“, kazao je Komarov.

(Beta)

