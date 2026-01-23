Sabalenka, Gof i Mboko u osmini finala Australijan opena

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u trećem kolu u Melburnu pobedila 55. igračicu sveta Austrijanku Anastasiju Potapovu posle dva seta, 7:6, 7:6.

Meč je trajao dva sata i četiri minuta.

Obe igračice su osvojile po četiri brejka.

Sabalenka će u osmini finala igrati protiv 16. teniserke sveta Kanađanke Viktorije Mboko, koja je u trećem kolu pobedila 14. igračicu sveta Dankinju Klaru Tauson posle tri seta, 7:6, 5:7, 6:3.

Meč između Mboko i Tauson trajao je dva sata i 20 minuta.

Mboko je pet puta uzela servis danskoj teniserki, dok je Tauson takođe osvojila pet brejkova.

Treća teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedila svoju sunarodnicu, 70. igračicu sveta Hejli Baptist posle tri seta, 3:6, 6:0, 6:3.

Meč je trajao sat i 50 minuta.

Gof je pet puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Baptist osvojila dva brejka.

Gof će u osmini finala igrati protiv 19. teniserke sveta Čehinje Karoline Muhove, koja je u trećem kolu pobedila 50. igračicu sveta Poljakinju Magdu Linet posle dva seta, 6:1, 6:1.

Plasman u osminu finala obezbedila je i 94. teniserka sveta Kazahstanka Julija Putinceva, koja je u trećem kolu pobedila 112. igračicu sveta Turkinju Zejnep Senmez posle tri seta, 6:3, 6:7, 6:3.

(Beta)

