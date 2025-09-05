Sabalenka i Anisimova u finalu Ju Es opena

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u finale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku u polufinalu pobedila četvrtu igračicu sveta Amerikanku Džesiku Pegulu posle tri seta, 4:6, 6:3, 6:4.

Meč je trajao dva sata i sedam minuta.

Sabalenka je tri puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Pegula osvojila dva brejka.

Sabalenka, koja brani titulu na Ju Es openu koju je prošle godine osvojila pobedom nad Pegulom, će u finalu igrati protiv devete teniserke sveta Amerikanke Amande Anisimove, koja je u polufinalu pobedila 24. igračicu sveta Japanku Naomi Osaku posle tri seta, 6:7, 7:6, 6:3.

Meč između Anisimove i Osake trajao je dva sata i 58 minuta.

Anisimova je šest puta uzela servis japanskoj teniserki, dok je Osaka osvojila pet brejkova.

Američka teniserka osvojila je sedam poena direktno iz servisa, dok je Osaka zabeležila 15 asova.

Anisimovi je ovo drugi plasman u finale nekog grend-slem turnira u karijeri, nakon što je ove godine takođe stigla do finala Vimbldona, dok Sabalenka već treću godinu zaredom igra u finalu Ju Es opena.

(Beta)

