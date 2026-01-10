Sabalenka i Kostjuk u finalu turnira u Brizbejnu

Meč je trajao sat i 30 minuta.
Sabalenka je dva puta uzela servis češkoj teniserki, dok Muhova nije osvojila nijedan brejk.
Sabalenka, koja brani titulu na turniru u Brizbejnu, će u finalu igrati protiv 26. teniserke sveta Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je u polufinalu pobedila šestu igračicu sveta Amerikanku Džesiku Pegulu posle dva seta, 6:0, 6:3.
Meč između Kostjuk i Pegule trajao je 56 minuta.
Kostjuk je četiri puta uzela servis američkoj teniserki, dok Pegula nije osvojila nijedan brejk.
(Beta)
