Sabalenka i Kostjuk u finalu turnira u Brizbejnu

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u finale turnira u Brizbejnu, pošto je danas u polufinalu pobedila 20. igračicu sveta Čehinju Karolinu Muhovu posle dva seta, 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 30 minuta.

Sabalenka je dva puta uzela servis češkoj teniserki, dok Muhova nije osvojila nijedan brejk.

Sabalenka, koja brani titulu na turniru u Brizbejnu, će u finalu igrati protiv 26. teniserke sveta Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je u polufinalu pobedila šestu igračicu sveta Amerikanku Džesiku Pegulu posle dva seta, 6:0, 6:3.

Meč između Kostjuk i Pegule trajao je 56 minuta.

Kostjuk je četiri puta uzela servis američkoj teniserki, dok Pegula nije osvojila nijedan brejk.

(Beta)

