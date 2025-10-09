Sabalenka i Pegula u četvrtfinalu turnira u Vuhanu

Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se danas u četvrtfinale turnira u Vuhanu, pošto je pobedila 20. teniserku sveta Ruskinju Ljudmilu Samsonovu posle dva seta, 6:3, 6:2.

Prva teniserka sveta pobedila je posle 75 minuta.

Ona je tri puta oduzela servis Samsonovoj, koja nije napravila nijedan brejk.

Sabalenka će u četvrtfinalu igrati protiv bolje iz duela Elene Ribakine iz Kazahstana i Čehinje Linde Noskove.

U četvrtfinalu je i Amerikanka Džesika Pegula, koja je pobedila Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu 7:5, 3:6, 6:3, posle dva sata i šest minuta.

Pegula će igrati protiv pobednice meča američke teniserke Ive Jović i Čehinje Katerine Sinijakove.

(Beta)

