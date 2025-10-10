Sabalenka i Pegula u polufinalu turnira u Vuhanu

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se danas u polufinale turnira u Vuhanu, pošto je pobedila devetu teniserku sveta Elenu Ribakinu iz Kazahstana posle dva seta, 6:3, 6:3.
Sabalenka, koja brani titulu u Vuhanu, pobedila je posle sat i 26 minuta.
Ona je četiri puta oduzela servis Ribakinoj, koja je napravila jedan brejk.
Sabalenka je ostvarila 20. uzastopnu pobedu na turniru u Vuhanu, gde pokušava da osvoji četvrtu titulu. Ona je turnir osvajala 2018, 2019. i prošle godine.
Sabalenka će u polufinalu igrati protiv šeste teniserke sveta Amerikanke Džesike Pegule.
Pegula je u četvrtfinalu pobedila 62. teniserku sveta Čehinju Katerinu Sinijakovu 2:6, 6:0, 6:3.
To je bila njena 50. pobeda ove sezone.
(Beta)
