Sabalenka i Ribakina u finalu turnira u Indijan Velsu

Beloruska teniserka Arina Sabalenka i Elena Ribakina iz Kazahstana igraće u finalu turnira u Indijan Velsu.

Prva teniserka sveta Sabalenka pobedila je noćas 14. na WTA listi Čehinju Lindu Noskovu 6:3, 6:4 i treći put u poslednje četiri godine se plasirala u finale Indijan Velsa.

Ona će za prvu titulu na tom turniru u nedelju u finalu igrati protiv treće teniserke sveta Ribakine.

Ribakina je u polufinalu pobedila devetu teniserku sveta Ukrajinku Elenu Svitolinu 7:5, 6:4.

Kazahstanska teniserka je drugi put u finalu, a do sada je osvojila jednu titulu u Indijan Velsu, 2023. godine, kada je pobedila upravo Sabalenku (7:6, 6:4).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com