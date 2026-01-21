Sabalenka lako do trećeg kola Australijan opena

Prva teniserka sveta, Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je lako pobedila Kineskinju Baj Džousjuan sa 6:3, 6:1.

Sabalenka je protiv 702. igračice sveta slavila posle 72 minuta igre.

Beloruskinja je povela sa 5:0 u prvom setu, a potom joj je bilo potrebno sedam set lopti da taj deo igre privede kraju. U drugom setu je tri puta oduzela servis protivnici i na kraju je realizovala prvu meč loptu za plasman u naredno kolo.

Sabalenka će u trećoj rundi Australijan opena igrati protiv Austrijanke Anastasije Potapove, koja je sa 7:6, 6:2 bila bolja od Britanke Eme Radukanu.

Plasman u treće kolo obezbedila je i Ukrajinka Elina Svitolina koja je pobedila poljsku teniserku Lindu Klimovičovu sa 7:5, 6:1. Njena naredna protivnica biće Ruskinja Dijana Šnajder koja je u tri seta eliminisala Australijanku Taliju Gibson (3:6, 7:5, 6:3).

Dalje je prošla i turska teniserka Zejnep Sonmez pošto je bila bolja od Mađarice Ane Bondar (6:2, 6:4), Kazahstanka Julija Putinceva eliminisala je Francuskinju Elzu Žakmo (6:1, 6:2), Klara Tauson iz Danske je pobedila Kazahstanku Polinu Kudermetovu (6:3, 3:6, 7:5), dok je Kanađanka Viktorija Mboko savladala Amerikanku Kejti Meknali (6:4, 6:3).

(Beta)

