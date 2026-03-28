Sabalenka odbranila titulu na turniru u Majamiju

Prva teniserka sveta, Beloruskinja Arina Sabalenka osvojila je večeras titulu na turniru u Majamiju, pošto je pobedila Amerikanku Koko Gof sa 6:2, 4:6, 6:3.

Sabalenka je titulu osvojenu prošle godine odbranila posle dva sata i 11 minuta igre, a istovremeno je i objedinila titule u Indijan Velsu i Majamiju.

Ona je postala peta teniserka koja je uspela da objedini ove dve titule, pridruživši se tako Štefi Graf, Kim Klajsters, Viktoriji Azarenki i Igi Švjontek.

Bio je ovo 13. duel Sabalenke i Gof i Beloruskinja sada vodi sa 7:6 u pobedama.

Sabalenka je sjajno počela meč i već u prvom gemu je oduzela servis Gof, da bi novim brejkom u sedmom gemu praktično osigurala osvajanje prvog seta.

Četvrta teniserka sveta je uspela da se vrati u meč i izjednači na 1:1, a za to joj je u drugom setu bio dovoljan jedan brejk koji je napravila u desetom gemu.

Odlučujući set je počeo kao i prvi, brejkom Sabalenke u prvom setu, nakon čega je Beloruskinja pobedu i osvajanje 24. titule u karijeri potvrdila brejkom u devetom gemu.

