Sabalenka pobedila Gof za plasman u polufinale završnog WTA turnira u Rijadu

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se večeras u polufinale završnog WTA turnira u Rijadu, pošto je savladala treću igračicu sveta Koko Gof sa 7:6 (5), 6:2, u meču poslednjeg trećeg kola Grupe Štefi Graf.

Beloruskinja je američku teniserku pobedila za sat i 28 minuta.

Teniserke su u prvom setu napravile po dva brejka, a prvi deo igre odlučen je u taj-brejku. Gof je povela sa 4:2 u dodatnom, 13. gemu, ali je naredna četiri poena osvojila Sabalenka, koja je zatim iskoristila drugu set loptu.

Sabalenka je u prvom i trećem gemu drugog seta oduzela servis protivnici, posle čega je vodila sa 4:0. Gof je u nastavku uspela da vrati jedan brejk, ali je već u narednom, sedmom gemu, Sabalenka još jednim brejkom potvrdila pobedu.

Beloruskinja se u polufinale završnog WTA turnira plasirala sa maksimalnim učinkom nakon tri kola u Grupi Štefi Graf. Iz ove grupe plasman u polufinale osigurala je i peta igračica sveta Džesika Pegula iz SAD, koja je na drugoj poziciji imala dve pobede i poraz.

Ranije je bez šanse za polufinale ostala Italijanka Džasmin Paolini (osma na svetu).

Sabalenka će u polufinalu igrati protiv još jedne američke teniserke – Amande Anisimove (četvrta igračica na WTA listi), dok se u drugom polufinalu sastaju Pegula i šesta teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina.

(Beta)

