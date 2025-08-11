Sabalenka pobedila Radukanu i plasirala se u osminu finala turnira u Sinsinatiju

Branilac titule na turniru u Sinsinatiju beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se večeras u osminu finala, pošto je pobedila 39. teniserku sveta Britanku Emu Radukanu posle tri seta, 7:6, 4:6, 7:6.

Prva teniserka sveta pobedila je posle tri sata i devet minuta.

Radukanu je u prvom setu povela 2:0, Sabalenka je preokrenula na 4:2, ali je Britanka uspela da povede 5:4. Teniserke su posle toga osvajale gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji je Sabalenka dobila 7:3.

Radukanu je u sedmom gemu drugog seta oduzela servis Sabalenki, prednost brejka je sačuvala do kraja i izjednačila u meču.

U trećem setu nije bilo brejka, a osmi gem trajao je 23 minuta, bilo je 13 izjednačenja, a Radukanu je uspela da spasi četiri brejk lopte. Odigran je taj-brejk, koji je aktuelna šampionka dobila 7:5 i posle druge meč lopte plasirala se u osminu finala.

Sabalenka će igrati protiv Španjolke Džesike Busas Maneiro.

U osmini finala je i Sorana Kirstea iz Rumunije, koja je pobedila Kineskinju Jue Juan 6:7, 6:4, 6:4.

Njena protivnica biće Poljakinja Iga Švjontek.

(Beta)

