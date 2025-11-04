Sabalenka posle tri seta pobedila Pegulu na završnom WTA turniru u Rijadu

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka pobedila je večeras u Rijadu petu igračicu sveta Džesiku Pegulu sa 6:4, 2:6, 6:3, u meču drugog kola Grupe Štefi Graf na završnom WTA turniru.

Beloruskinja je američku igračicu savladala za dva sata i tri minuta.

Sabalenka, četvorostruka grend slem šampionka, prva je došla do brejka, u šestom gemu prvog seta.

Ona je zatim povela sa 5:2, ali je Pegula uspela da vrati brejk u devetom gemu i spase prvu set loptu.

U narednom gemu Sabalenka je iskoristila ukupno petu set loptu za vođstvo 1:0.

Za osvajanje drugog seta Peguli su bila dovoljna dva brejka – u trećem i sedmom gemu.

Pegula je dobru igru nastavila u trećem setu, kada je u trećem gemu oduzela servis protivnici.

Sabalenka je već u narednom gemu vratila brejk, a zatim u šestom gemu stigla i do brejka prednosti, koji je sačuvala do kraja.

Beloruskinja posle dva odigrana meča u grupnoj fazi ima maksimalan učinak, dok je Peguli ovo prvi poraz, nakon pobede nad sunarodnicom Koko Gof (2:1 u setovima).

Pored Pegule skor 1/1 ima i Gof (treća na WTA listi), dok je osma igračica sveta Italijanka Džasmin Paolini na poslednjem, četvrtom mestu, sa dva poraza.

U poslednjem trećem kolu Grupe Štefi Graf u četvrtak se sastaju Pegula i Paolini, odnosno Sabalenka i Gof.

Plasman u polufinale izboriće dve najbolje plasirane igračice iz grupe.

(Beta)

