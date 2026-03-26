Sabalenka protiv Ribakine u polufinalu Majamija

Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se prošle noći u polufinale turnira u Majamiju pošto je pobedila Amerikanku Hejli Baptist sa 6:4, 6:4.

Prva teniserka sveta je protiv 45. na WTA listi slavila posle sat i 20 minuta igre.

Sabalenka će u polufinalu Majamija igrati protiv druge teniserke sveta, Kazahstanke Elene Ribakine i to će biti njihov 17. međusobni duel.

„Definitivno će biti borba. Uvek je borba, uvek je izazov. Mislim da se međusobno guramo do krajnjih granica i da uvek pružamo najbolji tenis“, rekla je Sabalenka, koja trenutno vodi sa 9:7 u duelima protiv Ribakine.

U drugom polufinalu igraju Amerikanka Koko Gof i Čehinja Karolina Muhova.

U muškom delu turnira, 21-godišnji Francuz Artur Fis plasirao se u polufinale pošto je pobedio domaćeg igrača Tomija Pola sa 6:7(3), 7:6(4), 7:6(6).

Trenutno 31. teniser sveta je do svog prvog masters polufinala stigao posle dva sata i 47 minuta velike borbe. Fis je na putu do polufinala spasio četiri vezane meč lopte u taj-brejku odlučujućem setu.

Fis će u polufinalu igrati protiv češkog tenisera Jiržija Lehečke. Biće to njihov četvrti duel, a Francuz trenutno vodi sa 2:1 u pobedama.

