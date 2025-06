Sabalenka protiv uvođenja pet setova u ženskom tenisu

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije izjavila je danas da nije za to da se u ženskom tenisu uvede format mečeva na pet setova na grend slem turnirima, kao što je slučaj u muškoj konkurenciji, jer veruje da bi to značajno povećalo rizik od povreda.

„Verovatno sam fizički jedna od najjačih igračica, pa bi mi možda to i odgovaralo. Ali mislim da nisam spremna da igram pet setova“, rekla je Sabalenka posle pobede u dva seta u prvom kolu Vimbldona u ponedeljak.

„Mislim da je to previše za žensko telo. Nismo spremne za toliku količinu tenisa i verujem da bi to povećalo broj povreda. To za mene nije opcija o kojoj bih razmišljala“, dodala je ona.

U ženskom tenisu svi mečevi igraju se na dva dobijena seta, dok se u muškoj konkurenciji na grend slem turnirima igra na tri dobijena seta, a na ostalim turnirima na dva.

Iako ne postoji ozbiljna inicijativa za promenu formata, povremeno se u javnosti postavlja pitanje da li bi žene trebalo da igraju na pet setova u završnicama najvećih turnira.

Sabalenka je na konferenciji za medije upitana i o finalu Rolan Garosa u kojem je Karlos Alkaras pobedio Janika Sinera u pet setova posle pet i po sati igre.

„Za nekog ko gleda, sjajno je videti pet sati vrhunskog tenisa. Ali nisam ljubomorna što nisam na terenu toliko dugo. Ne znam koliko dana su im trebala za oporavak posle tog ludog meča“, dodala je Beloruskinja.

Sličan stav iznela je i drugoplasirana teniserka sveta Amerikanka Koko Gof, rekavši u subotu da bi joj fizički pet setova možda odgovaralo, ali da ne vidi potrebu da se menja postojeći sistem.

„To bi možda meni fizički išlo u prilog, ali mislim da bi to bila prevelika promena za ceo tur. Mislim da je sasvim u redu da ostane kako jeste“, izjavila je Amerikanka.

Sabalenka je u prvom kolu Vimbldona pobedila 194. teniserku sveta Karson Branstin sa 6:1, 7:5 za 73 minuta.

(Beta)

