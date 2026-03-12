Sabalenka u polufinalu Indijan Velsa

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u polufinale turnira u Indijan Velsu, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedila 10. igračicu sveta Kanađanku Viktoriju Mboko posle dva seta, 7:6, 6:4.

Meč je trajao sat i 51 minut.

Sabalenka je jedini brejk na meču osvojila u petom gemu drugog seta.

Sabalenka će u polufinalu igrati protiv pobednice duela između 14. teniserke sveta Čehinje Linde Noskove i 112. igračice sveta Australijanke Talije Gibson.

(Beta)

