Sabalenka u polufinalu Ju Es opena, Vondroušova predala meč

Branilac titule beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto joj je Čehinja Marketa Vondroušova noćas bez borbe predala meč zbog povrede kolena.

Vondroušova, 16. teniserka sveta, rekla da je tokom zagrevanja osetila nove probleme sa kolenom i da je posle dogovora sa lekarom odlučila da ne rizikuje i da preda meč kako ne bi pogoršala povredu, navodi se u saopštenju organizatora.

Prva teniserka sveta će u polufinalu igrati protiv četvrte na WTA listi Amerikanke Džesike Pegule.

Pegula je u četvrtfinalu pobedila Čehinju Barboru Krejčikovu 6:3, 6:3.

To će biti repriza prošlogodišnjeg finala, u kome je Sabalenka pobedila 7:5, 7:5.

(Beta)

