SAD osvojile olimpijsko zlato na ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju

Ekipa Sjedinjenih Američkih Država osvojila je večeras zlatnu medalju u umetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu.

U izjednačenoj borbi sa ekipom Japana presudio je nastup Ilje Malinina u slobodnom programu. On je osvojio 200,03 boda, dok je drugoplasirani Japanac Šun Sato zabeležio 194,86 bodova.

U ukupnom plasmanu SAD su osvojile 69 bodova, jedan više od drugoplasiranog Japana, čime su odbranili zlatnu medalju sa Igara u Pekingu 2022. godine.

Bronzana medalja pripala je ekipi Italije nakon odličnog nastupa Matea Rica u slobodnom programu. Italija je na kraju osvojila 60 bodova.

Finalnom takmičenju u Milanu prisustvovao je proslavljeni srpski teniser Novak Đoković sa porodicom.

