Šajb pobednica veleslaloma u Zemeringu

Austrijska skijašica Julija Šajb pobedila je danas u veleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u austrijskom Zemeringu.

Šajb je pobedila sa rezultatom od 1:56,46 minuta.

Drugo mesto zauzela je Švajcarkinja Kamila Rast sa 0,14 sekundi zaostatka, dok je treća bila Šveđanka Sara Hektor sa 0,40 sekundi zaostatka.

Liderka generalnog plasmana je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 598 bodova, ispred Novozelanđanke Alis Robinson sa 484 boda i Rast sa 423 boda.

Prva u plasmanu veleslaloma je Šajb sa 380 bodova, ispred Robinson sa 292 boda i Rast sa 241 bodom.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Zemeringu.

(Beta)

