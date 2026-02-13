Šajdorov osvojio olimpijsko zlato u umetničkom klizanju

Kazahstanac Mihail Šajdorov osvojio je večeras u Milanu olimpijsko zlato u umetničkom klizanju u pojedinačnoj konkurenciji.

Šajdorov (21) je nakon kratkog programa bio peti, ali je u večerašnjem slobodnom programu imao odličan nastup, uz nekoliko grešaka glavnih rivala, uključujući i favorizovanog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država – Ilju Malinina.

On je slavio sa ukupno 291,58 bodova, čime je Kazahstanu doneo prvu medalju na ZOI nakon 2018. godine.

Srebro je pripalo japanskom takmičaru Jumi Kagijami sa 280,06 bodova, koji je tako ponovio rezultat iz Pekinga 2022. godine, dok je njegov sunarodnik Šun Sato osvojio bronzu sa 274,90 bodova.

Najveće iznenađenje priredio je Malinin, koji je vodio nakon kratkog programa, ali je u slobodnom delu nekoliko puta pao i završio na ukupno osmom mestu sa 264,49 bodova.

(Beta)

