Saka se nada osvajanju brojnih trofeja sa Arsenalom

Fudbaler Arsenala Bukajo Saka rekao je danas da se nada da će "osvojiti sve" sa tim klubom, nakon što je potpisao novi dugoročni ugovor.

Saka je potpisao ugovor na pet godina, do 2031. a izvori Bi-Bi-Sija (BBC) naveli su da je 24-godišnji engleski reprezentativac postao najplaćeniji igrač kluba sa nedeljnom platom većom od 300.000 funti.

„Verujem da će narednih nekoliko godina biti godine kada ćemo osvojiti trofeje i ispisati istoriju ovog kluba. Vratili smo se tamo gde pripadamo, u borbu za svaki trofej“, rekao je Saka, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Arsenal se bori za četiri trofeja, prvi put od 2020. godine.

Saka je prethodni ugovor potpisao 2023. godine, na četiri godine, do 2027.

Pregovori o novom ugovoru traju gotovo godinu dana, a Saka je prošlog meseca postigao usmeni dogovor sa upravom o nastavku saradnje.

On je kao osmogodišnjak došao u klupsku akademiju i ako ostane do kraja novog ugovora, biće profesionalac 13 godina u Arsenalu.

„Samo želim da učinim sve da pomognem da se slava vrati u ovaj klub. Nadam se da navijači to vide i nadam se da ćemo jednog dana moći zajedno da proslavimo to dostignuće“, rekao je Saka.

„Želim da se osvrnem i vidim dečka koi je počeo sa sedam, osam godina na probi u Arsenalu i posle toga osvojio svaki trofej koji je mogao da osvoji. To je nasleđe koje želim da stvorim i kada se osvrnem na kraj karijere, to je ono što želim da vidim. To bi me usrećilo“, dodao je on.

Uprava Arsenala želi dugoročno da zadrži svoje najbolje fudbalere, zbog čega su letos brojni igrači potpisali nove ugovore, među kojima Vilijam Saliba i Majls Luis-Skeli.

Saka je ove sezone postigao osam golova u 34 utakmica.

On je kao 17-godišnjak 2018. godine debitovao za prvi tim i do sada je odigrao 218 utakmica u Premijer ligi i postigao 58 golova.

Za reprezentaciju Engleske odigrao je 48 utakmica i postigao 14 golova i najverovatnije će biti u ekipi za Svetsko prvenstvo ovog leta.

Arsenal je prvi na tabeli Premijer lige sa pet bodova više i utakmicom više od drugoplasiranog Mančester sitija.

Londonska ekipa će igrati u finalu Liga kupa 22. marta protiv Mančester sitija, a prošla je u petu rundu FA kupa i osminu finala Lige šampiona.

(Beta)

