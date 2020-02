Šakota: Utisak je da smo sami sebe pobedili

NIŠ – Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota čestitao je Partizanu na osvajanju Kupa Koraća, istakavši da njegov tim pobedio sam sebe.

Partizan je u dramatičnoj završnici pobedio Crvenu zvezdu 85:84 i treći put uzastopno osvojio „Žućkovu levicu“, iako su crveno-beli 17,5 sekundi pre kraja regularnog dela imala plus šest.

„Mislim da je utakmica bila uzbudljiva za gledanje. Dobra, kvalitetna, bilo je dosta promena rezultata. Čestitam Partizanu, moglo je biti drugačije. Kao što smo juče mi imali sreće, tako su oni sada, pa je tako, nažalost, utisak da smo sami izgubili. Nismo sačuvali prednost koja je bila poprilično velika na kraju i pored dogovora da se pravi faul. Čudne odluke za faul u napadu u završnici, tako da su to neke stvari koje bi trebalo još jednom pogledati, pa proveriti. Svi ostali statistički podaci su skoro isti, osim što smo bili bolji u skoku. Napravili smo 22 greške i to je sigurno odlučilo pobednika“, rekao je Šakota.

On se osvrnuo i na faul Kevina Pantera u napadu u finišu susreta, kada još lopta nije ubačena u igru.

„Mislim da je igrač stao ispred njega, možda i nepropisno, jer ti ako hoćeš da se krećeš, nemaš izbora. Poprilično je daleko bilo…To je situacija, momenat. Kao što je dogovor bio da se napravi faul, a nije napravljen, to su jako velike greške za utakmicu u kojoj smo dali sve i tu ne može ništa da se zameri, ali te dve greške su nas koštale“, rekao je Šakota.

„Pobede donose samopouzdanje, to je tačno, a velike ekipe su one koje pametno nastavljaju i analiziraju. Mi smo prošli tek pola utakmica koje nas čekaju ove sezone. Jesmo hteli da osvojimo, bili smo blizu, ali važnije utakmice dolaze. Partizan je jaka ekipa, nije sporno, mislim da je bio favorit, s obzirom na plasman u ABA ligi i na to da je ovo naša osma utakmica u 16 dana“, zaključio je Šakota.

(Tanjug)