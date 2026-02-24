Sakramento pobedio Memfis i prekinuo niz od 16 poraza u NBA ligi

Košarkaši Sakramenta pobedili su noćas Memfis 123:114 i prekinuli niz od 16 poraza, najduži u istoriji franšize u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Kingse su predvodili Rasel Vestbruk sa 25 poena i sedam skokova i Prešes Ačiuva sa 22 poena i 12 skokova. Demar Derozan i Dejkon Plauden pobedi su doprineli sa po 19 poena, a Maksim Rejno sa 10 poena i 13 skokova.

U ekipi Memfisa Dževon Smols postigao je 21 poen uz devet asistencija i šest skokova, Olivje Maksens-Prosper imao je 17 poena, a Dži Dži Džekson 16 poena i šest skokova.

Niz od 16 poraza bio je najduži u istoriji Kingsa, koji nisu pobedili od 16. januara i utakmice sa Vašingtonom.

Košarkaši San Antonija pobedili su Detroit 114:103 i ostvarili devetu uzastopnu pobedu. U ekipi San Antonija Devin Vasel postigao je 28 poena, Viktor Vembanjama dodao je 21 poen, 17 skokova, šest blokada i četiri asistencije, a Džulijan Šampeni 17 poena i šest skokova.

San Antonio je sa 41 pobedom i 16 poraza zadržao korak za vodećom Oklahomom (44/14) u Zapadnoj konferenciji.

Vodeća ekipa u Istočnoj konferenciji Detroit prekinuo je niz od pet pobeda, a najefikasniji u ekipi bio je Džejlen Daren sa 25 poena uz 14 skokova, Kejd Kaningem imao je 16 poena, 10 asistencija i šest skokova, a Ronald Holand 15 poena i 11 skokova.

Košarkaši Hjustona pobedili su Jutu 125:105 i naneli joj treći uzastopni poraz. Džabari Smit predvodio je Hjuston sa 31 poenom i devet skokova, od kojih je pogodio prvih pet šuteva i imao 14 poena u prvoj četvrtini. Šutirao je iz igre ukupno 12/17 i pogodio je šest trojki iz 11 pokušaja.

Amen Tompson pobedi je doprineo sa 20 poena i sedam skokova uz jedan promašaj iz igre, Kevin Durent sa 18 poena i 12 asistencija, a Alperen Šengun sa 16 poena, devet skokova i devet asistencija.

U ekipi Jute Lauri Markanen postigao je 29 poena, Brajs Sensabo 26 poena, a Ajzea Kolije 17 poena.

(Beta)

