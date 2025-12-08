Salah izostavljen iz ekipe za utakmicu protiv Intera u Ligi šampiona

Fudbaleri Liverpula otputovali su danas u Italiju, a u ekipi od 19 igrača nije bilo egipatskog napadača.
Salah je u subotu izjavio da nije zadovoljan tretmanom u klubu i da nema nikakav odnos sa trenerom Arneom Slotom, nakon što je treću uzastopnu utakmicu bio na klupi za rezervne igrače.
Salah je osvojio dve titule u Premijer ligi i Ligu šampiona za osam godina na Enfildu.
U aprilu je produžio ugovor na još dve godine, pre nego što je dobio nagradu za najboljeg igrača sezone u Premijer ligi u kojoj je pomogao ekipi da osvoji titulu.
Salah bi ovog meseca trebalo da igra za reprezentaciju Egipta na Kupu afričkih nacija.
Liverpul igra u utorak od 21 čas na gostujućem terenu protiv Intera, utakmicu šestog kola Lige šampiona.
(Beta)
