Salah izostavljen iz ekipe za utakmicu protiv Intera u Ligi šampiona

Fudbaler Liverpula Mohamed Salah izostavljen je iz ekipe za utakmicu protiv Intera u Ligi šampiona, nakon što je javno kritikovao klub.

Fudbaleri Liverpula otputovali su danas u Italiju, a u ekipi od 19 igrača nije bilo egipatskog napadača.

Salah je u subotu izjavio da nije zadovoljan tretmanom u klubu i da nema nikakav odnos sa trenerom Arneom Slotom, nakon što je treću uzastopnu utakmicu bio na klupi za rezervne igrače.

Salah je osvojio dve titule u Premijer ligi i Ligu šampiona za osam godina na Enfildu.

U aprilu je produžio ugovor na još dve godine, pre nego što je dobio nagradu za najboljeg igrača sezone u Premijer ligi u kojoj je pomogao ekipi da osvoji titulu.

Salah bi ovog meseca trebalo da igra za reprezentaciju Egipta na Kupu afričkih nacija.

Liverpul igra u utorak od 21 čas na gostujućem terenu protiv Intera, utakmicu šestog kola Lige šampiona.

(Beta)

