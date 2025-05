Salah: Mogu da igram do 40. godine

Egipatski fudbaler Mohamed Salah izjavio je da veruje da može da igra do 40. godine, kao i da još uvek razgovara sa klubovima iz Saudijske Arabije o mogućem transferu nakon isteka ugovora sa Liverpulom, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

Napadač Liverpula, koji je nedavno napunio 32 godine, odigrao je dobru sezonu u kojoj je postigao je 29 golova i zabeležio 18 asistencija, a Liverpul je osvojio titulu Premijer lige.

Prema navodima BBC-ja, Salah je prošle godine bio na korak od prelaska u Saudijsku Arabiju, gde bi zarađivao najmanje 500 miliona funti, ali se u poslednjem trenutku odlučio za produžetak ugovora sa Liverpulom.

„Prestaću da igram kada osetim da je vreme. Ako me pitate za mišljenje, mislim da mogu da igram do 39. ili 40. godine, ali ako pre toga osetim da želim da stanem, prestaću. Već sam mnogo toga postigao“, izjavio je Salah za egipatsku televiziju ON Sports.

„Ugovor mi je isticao u Liverpulu i postojala je mogućnost da odem u Saudijsku Arabiju, ali smo ipak finalizovali novi dogovor s Liverpulom“, dodao je on.

Salah je do sada postigao 186 golova u Premijer ligi, što ga trenutno svrstava na peto mesto večne liste strelaca, samo jedan pogodak iza legendarnog Endija Kola.

Egipatski reprezentativac otkrio je da je i dalje u kontaktu sa saudijskim klubovima, te da ostavlja otvorenu mogućnost odlaska u tu ligu nakon isteka trenutnog ugovora 2027. godine.

„Imam dobar odnos sa ljudima iz Saudijske Arabije i ostajemo u kontaktu. Da, razgovarali smo. Ne znam šta će biti u budućnosti, ali sada sam srećan u Liverpulu i ostaću ovde još dve godine. Posle toga ću videti šta dalje“, rekao je Salah.

(Beta)

