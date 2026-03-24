Salah na kraju sezone napušta Liverpul

Egipatski fudbaler Mohamed Salah napustiće Liverpul na kraju aktuelne sezone, saopštio je večeras engleski klub.

Ovaj 33-godišnji napadač tako će posle devet godina igranja napustiti Liverpul, sa kojim je osvojio dve titule u Premijer ligi (2020. i 2025. godine), titule u FA i Liga kupu (2022.), kao i trofej u Ligi šampiona u sezoni 2018/19.

„Salah je izrazio želju da odluku saopšti navijačima što je pre moguće, kako bi bio transparentan u vezi sa svojom budućnošću, iz poštovanja i zahvalnosti prema njima“, navodi se u saopštenju kluba.

Salah je u Liverpul došao u leto 2017. godine iz Rome, a tokom devetogodišnjeg perioda na „Enfildu“ postao je jedan od najvećih igrača u istoriji kluba.

Za Liverpul je odigrao 435 utakmica, postigavši 255 golova, što ga je dovelo do trećeg mesta liste najboljih strelaca Liverpula svih vremena, uz četiri osvojene nagrade za najboljeg strelca Premijer lige.

„Nažalost, došao je taj dan. Ovo je prvi deo mog oproštaja. Nikada nisam mogao da zamislim koliko će ovaj klub, ovaj grad i ovi ljudi postati deo mog života. Liverpul nije samo fudbalski klub, to je strast, to je istorija, to je duh“, rekao je Salah.

Liverpul se nalazi u borbi za dva trofeja do kraja godine. U četvrtfinalu FA kupa igraju na gostovanju protiv Mančester sitija, dok se u četvrtfinalu Lige šampiona sastaju sa Pari Sen Žermenom.

U Premijer ligi, sedam kola pre kraja, Liverpul zauzima peto mesto sa 49 bodova i pet bodova je udaljen od četvrtog mesta koje vodi u direktan plasman u Ligu šampiona.

(Beta)

