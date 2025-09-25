Saliba pristao da produži ugovor sa Arsenalom do 2030. godine

Fudbaler Arsenala Vilijam Saliba pristao je da produži ugovor sa engleskim klubom do 2030. godine.

Saliba (24) već ima dve godine do isteka njegovog dosadašnjeg ugovora sa Arsenalom, ali će u narednim danima produžiti saradnju sa londonskim klubom do 2030. godine, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Francuski defanzivac je u Arsenal došao 2019. godine iz Sent Etjena, u koji se odmah potom vratio na pozajmicu.

Saliba je zatim bio na pozajmicama i u Nici i Marseju, a u avgustu 2022. godine je debitovao za prvi tim Arsenala, za koji je odigrao ukupno 139 utakmica.

U svakoj od prethodne tri sezone je bio izabran u idealan tim Premijer lige, a za njega je bio zainteresovan i Real Madrid.

Sa reprezentacijom Francuske, za koju je odigrao ukupno 28 utakmica, je osvojio srebro na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Saliba je tako postao drugi štoper Arsenala koji je ove godine produžio ugovor, nakon što je njegov partner u centralnom delu odbrane Gabrijel Magaljaeš u junu produžio saradnju sa engleskim klubom do 2029. godine.

