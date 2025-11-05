Samardžić doneo pobedu Atalanti nad Marsejom, het-trik Osimena u pobedi Galatasaraja nad Ajaksom

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na svom terenu Borusiju Dortmund 4:1, u četvrtom kolu Lige šampiona.

Strelci za Siti bili su Fil Foden u 22. i 57, Erling Haland u 29. i Rajan Šerki u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Borusiju postigao je Valdemar Anton u 72. minutu.

Siti je četvrti sa 10 bodova, a Borusija je na 14. mestu sa tri boda manje.

U narednom kolu, Siti će dočekati Bajer Leverkuzen, dok će Borusija ugostiti Viljareal.

Fudbaleri Intera su na svom terenu u Milanu pobedili Kairat 2:1.

Poveo je domaći tim golom Lautara Martinesa u 45. minutu. a Kairat je izjednačio pogotkom Ofrija Arada u 55. minutu.

Konačan rezultat postavio je Karlos Augusto golom u 67. minutu.

Inter je treći sa 12 bodova, a Kairat je na 34. mestu sa jednim poenom.

U sledećem kolu, Inter će gostovati Atletiko Madridu, dok će Kairat gostovati Kopenhagenu.

Fudbaleri Galatasaraja su na gostujućem terenu u Amsterdamu pobedili Ajaks 3:0.

Sva tri gola za Galatasaraj postigao je Viktor Osimen u 59. i iz penala u 65. i 78. minutu.

Galatasaraj je deveti sa devet poena, a Ajaks je na poslednjem, 36. mestu bez bodova.

U narednom kolu, Galatasaraj će dočekati Sen Žiloaz, dok će Ajaks dočekati Benfiku.

Fudbaleri Atalante pobedili su na gostujućem terenu Marsej 1:0, golom srpskog reprezentativca Lazara Samardžića u 90. minutu.

Atalanta je na 16. mestu sa sedam bodova, a Marsej je na 25. poziciji sa tri boda.

Marsej će u narednom kolu dočekati Njukasl, dok će Atalanta u Frajburgu gostovati Ajntrahtu.

(Beta)

