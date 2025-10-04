Samardžić strelac u remiju Atalante i Koma u Seriji A

Fudbaleri Atalante i Koma odigrali su večeras u Bergamu nerešeno 1:1, u utakmici šestog kola italijanske Serije A.

Atalantu je u vođstvo doveo srpski fudbaler Lazar Samardžić, koji se u strelce upisao u šestom minutu.

Gostujući tim je do boda došao u 19. minutu preko Maksima Peronea.

Samardžić je za Atalantu igrao do 62. minuta.

Atalanta se nalazi na šestom mestu Serije A sa 10 bodova, dok je Komo sedmi sa bodom manje.

U sledećem kolu Atalanta dočekuje Lacio, a Komo na svom terenu igra protiv Juventusa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com