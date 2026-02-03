Samo sedam potpisa – najtiši poslednji dan zimskog prelaznog roka u Premijer ligi

Fudbalska Premijer liga imala je najtiši poslednji dan zimskog prelaznog roka u istoriji, jer je u ponedeljak zaključeno samo sedam poslova.

Kako piše danas Bi-Bi-Si (BBC), nijedan transfer nije potvrđen do 19.04 po lokalnom vremenu, četiri minuta nakon što je prelazni rok završen, i tada je Kristal Palas objavio dolazak napadača Jergena Strana Larsena iz Vulverhemptona za 48 miliona funti.

Klubovi mogu da potpisuju ugovore do dva sata nakon zvaničnog kraja prelaznog roka, sve dok se ugovorni list preda pre 19.00 kako bi se obezbedilo dodatno vreme za kompletiranje potrebne dokumentacije.

Nakon roka potvrđeno je još pet poslova, a među njima – Sanderlnd je doveo ekvadorskog igrača Nilsona Angula iz Anderlehta u poslu vrednom 17,5 miliona funti, dok je Vulverhempton potpisao Ejndžela Gomesa iz Marseja na pozajmicu i zamenio Strana Larsena Adamom Armstrongom iz Sautemptona za sedam miliona funti.

To je dovelo, kako navodi BBC, ukupnu potrošnju u Premijer ligi tokom zimskog prelaznog roka na više od 390 miliona funti.

Liverpul jeste postigao dogovor na dan isteka roka za dovođenje defanzivca Žeremija Žakea iz Rena, ali taj potez i isplata od 60 miliona funti neće se dogoditi pre leta.

(Beta)

