Sanderlend pobedio Notingem Forest za treće mesto na tabeli

Fudbaleri Sanderlenda pobedili su večeras na gostujućem terenu Notingem Forest 1:0, u utakmici šestog kola Premijer lige i popeli se na treće mesto na tabeli.

Jedini gol postigao je Omar Alderete u 38. minutu.

To je prva pobeda Sanderlenda na gostujućem terenu u Premijer ligi od maja 2017. godine.

Posle treće pobede Sanderlend se popeo na treće mesto na tabeli sa 11 bodova i ima bod manje od drugoplasiranog Kristal Palasa i četiri manje od vodećeg Liverpula.

Forest je pretrpeo treći poraz i zauzima 16. mesto na tabeli sa pet bodova.

Novi trener Notingem Foresta Ange Postekoglu je bez pobede u svih pet utakmica otkako je preuzeo ekipu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com