Sanderlend posle preokreta na gostovanju pobedio Njukasl

Fudbaleri Sanderlenda pobedili su danas na gostujućem terenu Njukasl 2:1, u 31. kolu engleske Premijer lige.
Poveo je Njukasl golom Entoni Gordona u 10. minutu, a Sanderlend je izjednačio pogotkom Šemsdina Talbija u 57. minutu.
Pobedu Sanderlendu doneo je Brajan Brobi golom u 90. minutu.
Sanderlend je na 11. mestu sa 43 boda, a Njukasl je na 12. poziciji sa bodom manje.
U narednom kolu, Sanderlend će dočekati Totenhem, dok će Njukasl u Londonu gostovati Kristal Palasu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com