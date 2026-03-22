Sanderlend posle preokreta na gostovanju pobedio Njukasl

Fudbaleri Sanderlenda pobedili su danas na gostujućem terenu Njukasl 2:1, u 31. kolu engleske Premijer lige.

Poveo je Njukasl golom Entoni Gordona u 10. minutu, a Sanderlend je izjednačio pogotkom Šemsdina Talbija u 57. minutu.

Pobedu Sanderlendu doneo je Brajan Brobi golom u 90. minutu.

Sanderlend je na 11. mestu sa 43 boda, a Njukasl je na 12. poziciji sa bodom manje.

U narednom kolu, Sanderlend će dočekati Totenhem, dok će Njukasl u Londonu gostovati Kristal Palasu.

