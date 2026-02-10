Sandra Kolaković nova selektorka rukometašica Srbije

Rukometni savez Srbije (RSS) imenovao je danas Sandru Kolaković za selektorku ženske seniorske reprezentacije.

Kolaković, koja je bila selektorka rukometašica Srbije i Crne Gore na Evropskom prvenstvu 2006. godine, će na klupi ženske reprezentacije zameniti Španca Hose Ignasija Pradesa, pod čijim vođstvom su srpske rukometašice bile eliminisane u glavnoj rundi prošlogodišnjeg Svetskog prvenstva.

„Povratak na mesto selektora posle 20 godina za mene predstavlja veliku čast, ali i duboko lično zadovoljstvo. Moj prvi mandat bio je obeležen izuzetno teškim okolnostima – velikim brojem povreda, odlascima nosilaca igre i nastupom veoma mladog i neiskusnog sastava na velikom takmičenju. To iskustvo je bilo teško, ali me je profesionalno ojačalo i mnogo naučilo. Danas se vraćam sa mnogo više iskustva i jasnijom vizijom kako želim da gradimo reprezentaciju“, navela je Kolaković, a preneo RSS.

Kolaković je mesto selektorke ženske reprezentacije napustila nakon što je njena ekipa eliminisana u prvoj fazi Evropskog prvenstva 2006. godine, na kojoj je reprezentacija Srbije i Crne Gore nastupala u podmlađenom sastavu, bez devet standardnih igračica.

Nakon toga je od 2007. do 2013. godine radila kao trener mlađih kategorija Budućnosti, kao i trener kadetske i juniorske reprezentacije Crne Gore.

Od 2017. do 2022. godine je radila u Medicinaru, prvo kao koordinator mlađih kategorija, a od sezone 2018/19 i kao šef stručnog štaba. Ekipa je pod njenim vođstvom u svakoj sezoni igrala plej-of, a 2022. godine je došla i do finala Kupa Srbije.

Kolaković je rekla da je srećna što će u stručnom štabu reprezentacije sarađivati sa „vrhunskim stručnjacima“.

„Takođe, veoma je važno što u savezu postoji razumevanje da su kontinuitet, kvalitetan rad i strpljenje ključni da bismo se vratili u sam vrh rukometa“, dodala je Kolaković.

Kolaković je navela da smatra da kroz „dobar rad, jasan sistem i pravi odnos prema reprezentativnom dresu“ selekcija Srbije može da igra ravnopravno sa „većinom reprezentacija na svetu“.

„Insistiraću na jasnim, timskim vrednostima a to su: kolektivna disciplina, prepoznatljiva igra u odbrani, efikasna tranzicija, psihološka kohezija i jasno definisana hijerarhija uloga. Reprezentacije često umeju da ‘nadigraju papir’ kada izgrade upravo takvu strukturu i kulturu igre. Kada svaka igračica razume svoju odgovornost i doprinos zajedničkom cilju, zbir postaje veći od pojedinačnog kvaliteta, i tada ekipa dobija takmičarsku snagu koja prevazilazi početna očekivanja“, rekla je Kolaković.

„Naš fokus biće na procesu, razvoju i stvaranju stabilnog identiteta igre, uz veliko zajedništvo i posvećenost, a rezultati će doći kao posledica takvog rada“, dodala je nova selektorka reprezentacije Srbije.

Reprezentaciju Srbije očekuje druga faza kvalifikacija za ovogodišnje Evropsko prvenstvo, koju će početi 4. marta utakmicom protiv selekcije Švedske.

(Beta)

