Sankt Pauli slavio protiv HSV-a u hamburškom derbiju

Fudbaleri Sankt Paulija pobedili su večeras na gostovanju HSV sa 2:0, u utakmici drugog kola Bundeslige.
Sankt Pauli je u gradskom derbiju Hamburga slavio golovima Adama Džvigale u 19. i Andreasa Huntondžija u 59. minutu.
HSV je od 77. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Georgi Gočoleišvili.
Ovo je prvi hamburški derbi u Bundesligi nakon 2011. godine.
Sankt Pauli ima četiri boda nakon dva odigrana meča u Bundesligi, dok je HSV osvojio jedan bod.
Naredni meč Sankt Pauli igra na svom terenu protiv Augsburga, a HSV gostuje Bajernu u Minhenu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com