Sankt Pauli slavio protiv HSV-a u hamburškom derbiju

Fudbaleri Sankt Paulija pobedili su večeras na gostovanju HSV sa 2:0, u utakmici drugog kola Bundeslige.

Sankt Pauli je u gradskom derbiju Hamburga slavio golovima Adama Džvigale u 19. i Andreasa Huntondžija u 59. minutu.

HSV je od 77. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Georgi Gočoleišvili.

Ovo je prvi hamburški derbi u Bundesligi nakon 2011. godine.

Sankt Pauli ima četiri boda nakon dva odigrana meča u Bundesligi, dok je HSV osvojio jedan bod.

Naredni meč Sankt Pauli igra na svom terenu protiv Augsburga, a HSV gostuje Bajernu u Minhenu.

(Beta)

