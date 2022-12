Santoš: Vreme je da Ronalda ostavite na miru

DOHA – Ronaldo mi nikada nije rekao da želi da napusti reprezentaciju i mislim da je krajnje vreme da prestanemo sa polemikom, izjavio je danas selektor Portugala Fernando Santoš.

Selektor Portugala je potvrdio informacije koje je juče objavio Fudbalski savez Portugala oko odlaska iz reprezentacije Kristijana Ronalda.

„Iz očiglednih razloga, Kristijano nije bio baš srećan zbog toga što nije bio u startnoj postavi. Razgovarao sam s njim posle ručka na dan utakmice i pozvao ga u svoju kancelariju. Pitao me je da li mislim da je to stvarno dobra ideja, ali imali smo normalan razgovor u kome sam objasnio svoja gledišta i on ih je naravno prihvatio. Mislim da je krajnje vreme da ga ostavite na miru“, izjavio je Santoš, a prenosi Skaj sport.

Selekcija Portugala sutra od 16 časova igra utakmicu četvrtfinala Mundijala protiv reprezentacije Maroka.

(Tanjug)

