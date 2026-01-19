Šarlot bolji od Denvera, pobede Lejkersa i Hjustona

Košarkaši Šarlota pobedili su danas u gostima ekipu Denvera sa 110:87, a pobede u NBA ligi su upisali i Los Anđeles Lejkersi i Hjuston.

Šarlot je brzo poveo sa 29:11, na poluvremenu je bio na 60:34, predvođen Brendonom Milerom koji je tada ubacio 18 poena i pogodio četiri od svojih šest trojki. Hornetsi su vodili sa čak 33 poena razlike u drugom poluvremenu.

Šarlot su do pobede vodili Brendon Miler sa 23 i Rajan Kalkbrener sa 17 poena, dok je Tiđani Salun je dao 13 uz 11 skokova. U redovima Denvera, oslabljenog povredama ključnih igrača, najefikasniji je bio Džamal Marej sa 16 poena, Džulijan Stroter je dodao 15, a Džejlen Piket 12 poena.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su na svom terenu slavili protiv Toronta sa 110:93.

Luka Dončić i Deandre Ejton su predvodili Lejkerse sa 25 poena, dok je Lebron Džejms dodao 24. U timu Darka Rajakovića najbolji je bio Skoti Barns sa ubačena poena.

Košarkaši Hjustona pobedili su kao domaćini Nju Orleans sa 119:110.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džabari Smit sa 32 poena, Alperen Šengun je ubacio 21, a Amen Tompson 20. Kevin Durent je utakmicu završio sa 18 poena i to mu je bilo dovoljno da se popne na šesto mesto liste najboljih strelaca u istoriji NBA lige, odnosno da preskoči Dirka Novickog.

U redovima Nju Orleansa istakao se Trej Marfi sa 21 poenom, dok je Zajon Vilijamsom ubacio poen manje.

U preostala dva meča odigrana prošle noći, Čikago je pobedio Bruklin sa 124:102, dok je Portland bio bolji od Sakramenta sa 117:110.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com