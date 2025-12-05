Saša Obradović: Barselona je bila pametnija i zasluženo pobedila

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je ekipa Barselone igrala pametnije od njegovog tima u večerašnjoj utakmici Evrolige i da je zasluženo pobedila u tom duelu.

„Čestitam Barseloni, bili su pametniji, zasluženo su pobedili. Nismo igrali dobro, nekad i bez dobrog plana, uz dobar momentum, ritam i navijače smo igrali jako euforično i tako ne smeš da igraš velike utakmice. Barselona je igrala jako pametno i strpljivo, kontrolisali su ritam. Znali smo da to može da se desi. Nismo igrali konstantnu odbranu, iskoristili smo neke situacije, ali na duže staze nismo donosili dobre odluke“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu izgubila od Barselone 79:89, u utakmici 14. kola Evrolige.

„Barselona je dala iz svega po nešto. Prvo je to bio Klajburn, posle Panter pa Brizuela. Šengelija je bio konstantna pretnja. Ceo tim im je igrao, a mi smo pali pod uticaj dobrih rezultata i nismo imali glavu da igramo zajednički. Uz svaku nepotrebnu izgubljenu loptu je padala i koncentracija i samopouzdanje za sledeću poziciju. Dobro je što sad znamo da ovako ne treba da igramo. Čak i da smo pobedili isto bismo pričali“, dodao je Obradović.

Obradović je svojim igračima zamerio manjak koncentracije u odbrani.

„Da li i kad praviš faul i sa kojom agresivnošću igraš je stvar koncentracije. Mi smo to povremeno dobro radili i kad jesmo smo imali dobar rezultat. Mnogo smo jednostavnih poena primili iz auta iza koša. Ako znaš za šta se spremaš a ne znaš da to odbraniš, gde si sa glavom? Mnogo šuteva je bilo van kontrole, dobrog spejsinga, balansa, iskusna ekipa zna da iskoristi te stvari i da te kazni. Komunikacija je bila loša“, rekao je Obradović.

Trener Crvene zvezde naveo je i da smatra da njegovi igrači nisu pratili plan igre na večerašnjoj utakmici.

„Nismo imali razigrane igrače. Izgledalo mi je kao da je svako ko je uzeo loptu hteo da bude heroj, a to se ne radi tako. Moraš da budeš strpljiv. Postoji plan i akcija. Teško je uvek uticati na to“, kazao je Obradović.

Obradović je naveo i da je njegova ekipa bila dobra na treninzima prethodnih dana, ali da to nije nikakva garancija da će biti dobra i na utakmici.

„Za sve moraš da radiš od prve pozicije“, kazao je Obradović.

Trener Crvene zvezde rekao je i da, iako ne zna tačan stepen, smatra da povreda koju je Ognjen Dobrić zadobio večeras nije ozbiljna.

Crvena zvezda je treća na tabeli Evrolige sa devet pobeda i pet poraza.

Beogradski crveno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv gradskog rivala, ekipe Partizana.

„Teško je kontrolisati sve faktore oko nas. Moramo što pre da zaboravimo na ovo i da se koncentrišemo na sledeću utakmicu“, rekao je Obradović.

(Beta)

